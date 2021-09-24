Вам нужен цветной экран?

Большинство наших ридеров оснащено монохромными (черно-белыми) экранами E Ink. На них отлично выглядит художественная литература, или другими словами, тексты. Книги с иллюстрациями, комиксы и, например, документы с графиками и диаграммами на них просматривать тоже можно, однако все цветные в оригинале картинки будут отображаться с помощью градаций серого цвета. То есть они, фактически, окажутся черно-белыми. Поэтому если вы выбираете ридер, планируя читать на нем любые произведения с иллюстрациями, стоит смотреть в сторону моделей с цветными экранами E Ink. На их картинки отображаются именно так, как задумали их создатели, а именно – в цвете.