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Гарантия 3 года 3 года гарантии на ридеры при покупке в нашем фирменном интернет-магазине. В других магазинах ридеры PocketBook продаются с 2-летней гарантией. Для сравнения: обычная гарантия на ридеры других производителей  – 1 год.
Бесплатная доставка Бесплатная доставка по всей России курьером «до двери» (от 5000₽), бесплатная доставка до пунктов выдачи заказа и постоматов (от 5000₽), бесплатный самовывоз в Москве. Доставка в любой уголок страны занимает не более 15 дней, а в большинство городов – от 2 до 5 дней.
Возврат или обмен Товар, купленный в фирменном интернет-магазине PocketBook, может быть возвращен по любой причине в течение 7 дней. В случае обнаружения брака в товаре, срок возврата или обмена составляет 14 дней с момента покупки.
Оплата в момент получения Оплата производится курьеру только после получения заказа.
3 года гарантии на ридеры при покупке в нашем фирменном интернет-магазине. В других магазинах ридеры PocketBook продаются с 2-летней гарантией. Для сравнения: обычная гарантия на ридеры других производителей  – 1 год. Подробнее
Бесплатная доставка по всей России курьером «до двери» (от 5000₽), бесплатная доставка до пунктов выдачи заказа и постоматов (от 5000₽), бесплатный самовывоз в Москве. Доставка в любой уголок страны занимает не более 15 дней, а в большинство городов – от 2 до 5 дней. Подробнее
Товар, купленный в фирменном интернет-магазине PocketBook, может быть возвращен по любой причине в течение 7 дней. В случае обнаружения брака в товаре, срок возврата или обмена составляет 14 дней с момента покупки. Подробнее
Оплата производится курьеру только после получения заказа. Подробнее
    Поможем подобрать ридер

    Ответьте на несколько вопросов и мы автоматически подберем устройства, удовлетворяющие вашим потребностям.

    Начать подбор вашего ридера
    Вам нужен цветной экран?
    Большинство наших ридеров оснащено монохромными (черно-белыми) экранами E Ink. На них отлично выглядит художественная литература, или другими словами, тексты. Книги с иллюстрациями, комиксы и, например, документы с графиками и диаграммами на них просматривать тоже можно, однако все цветные в оригинале картинки будут отображаться с помощью градаций серого цвета. То есть они, фактически, окажутся черно-белыми. Поэтому если вы выбираете ридер, планируя читать на нем любые произведения с иллюстрациями, стоит смотреть в сторону моделей с цветными экранами E Ink. На их картинки отображаются именно так, как задумали их создатели, а именно – в цвете.
    Какая диагональ экрана вам подходит?
    6-дюймовые дисплеи «заточены» главным образом под
    отображение обычной литературы, и ридеры с такими экранами максимально компактны. 7,8-дюймовые модели немного крупнее, но за счет большей диагонали и высокого разрешения на таких экранах комфортнее читать литературу с обилием схем, графиков и таблиц. Кроме того, ридеры с диагональю 7,8 дюйма отлично подходят для домашнего чтения - это уже даже не книга, а своего рода электронный журнал.
    Вам нужна подсветка?
    Подсветка в E Ink-ридерах позволяет читать даже в полной темноте —
    под одеялом, в купе ночного поезда, на лавочке в вечернем парке. При этом подсветка экранов E Ink не утомляет глаза — в отличие от подсветки дисплеев смартфонов, планшетов и ноутбуков.
    Вам нужна регулировка цветовой температуры подсветки?
    Обычно подсветка в ридерах белая, а в моделях с регулировкой цветовой температуры ее можно сделать, например, желтой или оранжевой. Чем «теплее» свет — тем быстрее расслабляется зрительный аппарат. Поэтому перед сном лучше читать именно с желтой или оранжевой подсветкой.
    Вам нужна защита от воды?
    С защищенного ридера можно читать в ванной, в бассейне, на пляже.
    Пыль, песок и вода не выведут его из строя. А еще защищенные ридеры можно смело рекомендовать детям. Каша, суп или сок, пролитые на ридер, не окажут на него никакого негативного влияния.
    Вам нужен сенсорный экран?
    Эта опция позволяет управлять ридером, прикасаясь прямо к его дисплею. Таким образом у сенсорных ридеров PocketBook есть сразу два варианта управления: собственно, сенсорный экран, а также аппаратные клавиши.
    Вам нужен Wi-Fi?
    C помощью Wi-Fi можно передавать книги с компьютера на ридер безо всяких кабелей. Кроме того, Wi-Fi позволяет покупать книги в фирменном магазине BookLand.com прямо с ридера, заходить на различные сайты и обновлять прошивку «по воздуху» (как на смартфонах).
    Вам нужны аудиовозможности?
    Аудиовозможности в ридерах PocketBook представлены MP3-плеером для прослушивания аудиокниг и музыки, а также функцией Text-to-Speech. Последняя может проговаривать тексты голосом, превращая их в аудиокниги.
    Цветной экран: есть
    Убрать
    Цветной экран: нет
    Добавить
    Диагональ: 10”
    Изменить на 6”
    Диагональ: 6”
    Изменить на 7”
    Диагональ: 7”
    Изменить на 10”
    Подсветка: есть
    Убрать
    Подсветка: нет
    Добавить
    Цветовая температура: есть
    Убрать
    Цветовая температура: нет
    Добавить
    Защита: есть
    Убрать
    Защита: нет
    Добавить
    Сенсорный экран: есть
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    Сенсорный экран: нет
    Добавить
    Wi-Fi: есть
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    К сожалению, мы не смогли подобрать ридер по выбранным вами параметрам. Предлагаем рассмотреть ридеры с похожими характеристиками.
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    PocketBook 633 Color Серебристый

    PocketBook 633 Color – уникальная 6-дюймовая модель с цветным экраном E Ink. Все остальные ридеры оснащены черно-белыми дисплеями, а этот – цветным. И он такой первый на российском рынке! При этом цветной экран модели 633 Color абсолютно безопасен для зрения, отлично ведет себя на солнце и крайне экономичен: он сохранил все ключевые преимущества классических монохромных дисплеев E Ink. Литература с картинками, детская и взрослая, интернет в цвете, бизнес-издания с графиками и диаграммами – для всего этого PocketBook 633 Color подходит идеально. А еще он умеет проигрывать музыку и превращать текстовые литературные произведения в аудиокниги!

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    PocketBook 970 на старте продаж!

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    Самый доступный по цене 9,7-дюймовый

    Изменение графика работы 11.09.21

    08.09.2021

    «Центр продаж и Обслуживания PocketBook»

    PocketBook 970

    02.08.2021

    Доступный комфорт чтения на большом экране

    Акция лето 2021

    02.07.2021

    Обложка в подарок!

    Новые голоса в Text to Speech

    02.07.2021

    PocketBook читает вслух еще реалистичнее

    День России 2021

    04.06.2021

    График работы в праздничные дни

    Скидка 20% на весь ассортимент книжного интернет-магазина PocketBook

    26.04.2021

    Миллион книг – на любой вкус, цвет и выбор. Самое время пополнить свои запасы!

    Майские праздники 2021

    05.03.2021

    График работы в праздничные дни

    С наступающим 8 Марта!

    05.03.2021

    График работы в праздничные дни

    Акция весна 2021

    26.02.2021

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    День защитника Отечества

    16.02.2021

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    Осторожно, мошенники!

    15.02.2021

    Новый вид мошенничества

    PocketBook 740 Color

    03.02.2021

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    28.12.2020

    График работы в праздничные дни

    День народного единства 2020

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    Изменения в условиях доставки

    31.08.2020

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    28.07.2020

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    О компании

    PocketBook International SA — производитель электронных устройств для чтения  (ридеров), основанных на технологии E-Ink (электронные чернила), а также фирменных аксессуаров к ним, входит в ТОП-3 ведущих производителей ридеров для чтения по всему миру. Компания основана в 2007 году, а ее центральный офис расположен в городе Лугано (Швейцария).

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    Электронная почта: info@pocketbook-int.ru
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    МЕНЮ
    Отследить заказ
    8 800 555 34 27
    Режим работы: Пн – Пт, с 10:00 до 19:00
    Электронная почта: info@pocketbook-int.ru
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