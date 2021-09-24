Уникальный 6-дюймовый ридер. Уникальный, потому что ЦВЕТНОЙ
PocketBook 633 Color – уникальная 6-дюймовая модель с цветным экраном E Ink. Все остальные ридеры оснащены черно-белыми дисплеями, а этот – цветным. И он такой первый на российском рынке! При этом цветной экран модели 633 Color абсолютно безопасен для зрения, отлично ведет себя на солнце и крайне экономичен: он сохранил все ключевые преимущества классических монохромных дисплеев E Ink. Литература с картинками, детская и взрослая, интернет в цвете, бизнес-издания с графиками и диаграммами – для всего этого PocketBook 633 Color подходит идеально. А еще он умеет проигрывать музыку и превращать текстовые литературные произведения в аудиокниги!